Eduardo Paes rebate Mario Frias: “aqui só vacinado!"

Mulher e filha do Secretário de Cultura de Bolsonaro foram barradas ao tentar realizar check-in no Rio de Janeiro sem apresentar comprovante de vacinação edit

247 - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes,(DEM), rebateu declarações do secretário especial da Cultura de Bolsonaro, Mario Frias, que publicou no Twitter que a mulher e filha foram barradas em um hotel no Rio de Janeiro e chamou o prefeito de "vagabundo".

“Aqui só vacinado! Aí você pode se divertir muito. Se é que vão te aceitar em qualquer lugar… Em tempo: curte aí o samba da Vila homenageando o grande Martinho!”, ironizou Eduardo Paes.

A capital carioca exige a comprovação de vacinação contra covid-19 para ingressar em determinados locais.

“Estou viajando a trabalho, quando recebo a notícia de que minha esposa foi expulsa de um hotel no Rio de Janeiro, junto com minha filha de 10 anos, porque não tinham essa porcaria criminosa do passaporte de vacinação”, afirmou o secretário no Twitter.

Aqui só vacinado! Aí você pode se divertir muito. Se é que vão te aceitar em qq lugar... Em tempo: curte aí o samba da Vila homenageando o grande Martinho! 😘🤡 https://t.co/J4yGYCJEKH December 19, 2021

