Eduardo Paes: só há emprego se há vida (vídeo)

“Não é saúde versus economia. É saúde e economia. E só há emprego se há vida, disse o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes edit

247 - Em comunicado postado aos cariocas nesta sexta-feira (26), o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ressaltou que o momento é grave e que por isso mantêm apenas serviços essenciais abertos, tentando conter o colapso do sistema de Saúde e as mortes decorrentes da Covid-19.

Segundo Paes, “não é saúde versus economia. É saúde e economia. E só há emprego se há vida”.

Ele também ressaltou que, como prefeito, não gosta de ver praias e bares fechados, mas que não resta outra opção no momento do que lutar pelas vidas.

