Eduardo Paes suspende vacinação e denuncia estoque do governo

Revista Fórum - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), afirmou na manhã desta quarta-feira (11), em sua conta do Twitter, que teve que suspender a vacinação da primeira dose do grupo de 24 anos ou mais por insuficiência de imunizantes.

De acordo com Paes, a cidade só recebeu nesta manhã 37.962 doses. “Para vacinar grupo de 24 anos precisamos de 68 mil. Não vamos usar nosso estoque de 2ª dose”.

“Só lembrando: Rio com muitos casos de Delta e estoque do ministério é 11.2mi de doses”, disse ainda o prefeito.

A seguir, Paes pergunta ao governador de São Paulo, João Doria (PSDB) se ele “não tem como mandar doses direto da coronavac para cá não? Sem intermediários, como você está fazendo com a Prefeitura de São Paulo?”

