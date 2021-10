Eduardo posta na rede social Gettr fala de Bolsonaro que fez Youtube e Facebook derrubarem live

Apoie o 247

247 - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) anunciou nessa quarta-feira (28) ter publicado em seu perfil na rede social Gettr o trecho da live em que Jair Bolsonaro fez uma falsa associação entre vacinas contra covid-19 e Aids. O parlamentar fez uma tentativa de driblar as ações de YouTube, Facebook e Instagram, que removeram o vídeo de suas plataformas.

"Postei agora pouco apenas no Gettr trecho da live do presidente que gerou polêmica esta semana. Não o faço em todas as redes por motivos óbvios. Gettr é uma rede que não te censura. Sugiro criar uma conta lá também e em breve terão até transmissão de live", disse Eduardo em publicação no Twitter, na noite de quarta-feira (27).

De acordo com o portal Uol, o texto reproduzido por Bolsonaro foi retirado do site de notícias falsas Stylo Urbano. O Departamento de Saúde e Assistência Social do Reino Unido disse que "essas afirmações são de sites que propagam teorias da conspiração e notícias falsas". "As vacinas contra a covid-19 não causam Aids. A Aids é causada pelo HIV", reiterou a Agência de Segurança de Saúde, também do país europeu.

A Gettr é uma rede social criada pelo ex-assessor-chefe de comunicação do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump. Ao chegar no Brasil, a plataforma teve grande adesão de influenciadores digitais e políticos bolsonaristas.

A live de Bolsonaro foi transmitida na última quinta-feira (21), quando ele disse que vacinados com as duas doses contra a covid-19 estariam desenvolvendo a Aids "mais rápido do que o previsto". De acordo com Bolsonaro, a conclusão era supostamente apoiada em "relatórios oficiais do governo do Reino Unido".

CPI da Covid

A CPI da Covid, no Senado, informou que pedirá 81 indiciamentos, entre eles do de Jair Bolsonaro, a quem foram imputados nove crimes: infração de medida sanitária preventiva, epidemia com resultado morte, prevaricação, incitação ao crime, charlatanismo, emprego irregular de verbas públicas, falsificação de documento particular, crimes contra a humanidade, nas modalidades extermínio, perseguição e outros atos desumanos, e, por último, crimes de responsabilidade (violação de direito social e incompatibilidade com dignidade, honra e decoro do cargo).

October 27, 2021

