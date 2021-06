Eduardo Suplicy comemora 80 anos em live com Lula

O evento virtual "Uma conversa com Suplicy & Lula" terá transmissão pelas redes sociais do vereador de São Paulo edit

247 - O vereador Eduardo Suplicy (PT-SP) fará a partir das 18h desta segunda-feira (21) uma live com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em comemoração aos 80 anos do parlamentar.

O evento virtual "Uma conversa com Suplicy & Lula" terá transmissão pelas redes sociais do vereador. Os dois petistas se conhecem desde o final da década de 70.

"No dia em que completo exatos 80 anos, terei um encontro muito especial com o presidente Lula", escreveu Suplicy no Twitter.

No dia em que completo exatos 80 anos, terei um encontro muito especial com o presidente Lula. pic.twitter.com/a3DLL5XQQ2 — Eduardo Suplicy (@esuplicy) June 19, 2021

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.