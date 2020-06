Eike Batista é condenado a oito anos de prisão por manipulação de mercado

247 - O empresário Eike Batista foi condenado a oito anos em regime semi aberto pela 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Ele foi acusado de manipular o mercado de capitais e enganar os investidores, de acordo com coluna de Lauro Jardim no jornal O Globo.

De acordo com a juíza do caso, Rosália Figueira, a condenação refere-se "à estimativa de bilhões de barris de petróleo potencialmente extraíveis em poços, ainda em fase de perfuração (...) de áreas do pré-sal localizadas na Bacia de Campos e de Santos", que pertenciam à OGX (de Eike), mas que "foram posteriormente devolvidas à ANP, sem produzir sequer uma gota de óleo".

Na mesma sentença foram condenados o ex-presidente da OGX, Paulo Mendonça, e o ex-diretor da empresa Marcelo Torres.

