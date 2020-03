Eike fecha delação e pagará R$ 800 milhões que serão usados contra o coronavírus

Do valor total, R$ 116 milhões devem ser pagos à vista, quando o acordo for homologado pelo Supremo Tribunal Federal. O dinheiro da multa vai para o combate ao coronavírus edit

247 - O empresário Eike Batista fechou acordo de delação premiada que prevê uma multa de R$ 800 milhões com a Procuradoria-Geral da República. O valor deve ser pago em quatro anos. Do valor total, R$ 116 milhões devem ser pagos à vista, quando o acordo for homologado pelo Supremo Tribunal Federal. O dinheiro da multa vai para o combate ao coronavírus.

Segundo o acordo, o empresário cumprirá pena de quatro anos, sendo um em regime fechado (descontado o tempo em que ele já passou na prisão), dois no regime semiaberto e um ano em prisão domiciliar.