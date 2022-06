'Ele deveria limpar a boca', diz Talíria Petrone após declaração de Bolsonaro sobre Dom Phillips

"Sabe quem é mal visto dentro e fora do Brasil? Bolsonaro e sua família criminosa!", afirmou a deputada federal do PSOL-RJ edit

247 - A deputada federal Talíria Petrone (PSOL-RJ) criticou nesta quarta-feira (15) a declaração feita por Jair Bolsonaro (PL), de que o jornalista inglês Dom Phillips era "malvisto" na Amazônia. "O presidente deveria limpar a boca antes de falar de Dom e Bruno. Sabe quem é mal visto dentro e fora do Brasil? Bolsonaro e sua família criminosa!" escreveu a parlamentar no Twitter.

Oseney da Costa confessou para a Polícia Federal que ele e seu irmão, Amarildo dos Santos, o "Pelado", assassinaram o jornalista e o indigenista da Fundação Nacional do Índio (Funai) Bruno Pereira. Os dois desapareceram no último dia 5 na Amazônia.

O jornalista do Brasil 247 e da TV 247 Joaquim de Carvalho afirmou que o Brasil afirmou que o sumiço do jornalista e do indigenista pode ser um "crime de Estado".

O presidente deveria limpar a boca antes de falar de Dom e Bruno. Sabe quem é mal visto dentro e fora do Brasil? Bolsonaro e sua família criminosa! — Talíria Petrone (@taliriapetrone) June 15, 2022





