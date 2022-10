'Ele vai tocar o barco', diz Tarcísio sobre silêncio de Bolsonaro

Apoie o 247

247 - Eleito governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas disse nesta segunda-feira (31) que ainda não conversou com Jair Bolsonaro (PL), mas acredita que o ocupante do Planalto fará "o melhor possível" para o país até o final do mandato.

"Eu tenho certeza que ele vai tocar o barco, é o grande líder da direita, tem um legado aí de 59 milhões de votos, fez senadores, fez governadores, fez deputados federais. Então, realmente, tem uma grande força política, eu acho que a gente não pode considerar esse resultado como uma derrota de forma nenhuma", disse Tarcísio em entrevista ao SP1 no início da tarde.

"Eu compreendo a situação agora do presidente, eu tenho certeza que ele fez o melhor pelo Brasil, pegou crises muito duras. Eu tenho certeza que ele vai fazer o melhor possível até o final do seu mandato", acrescentou.

