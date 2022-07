Eleição de Lula devolve estabilidade ao Brasil, diz Cesar Maia

Apoie o 247

ICL

247 - Candidato a vice-governador do Rio de Janeiro na chapa encabeçada por Marcelo Freixo (PSB), Cesar Maia (PSDB) afirmou ao jornal O Globo "não ver problema" em dividir palanque com o ex-presidente Lula (PT), com quem já teve atritos no passado, e disse que a vitória do petista na eleição nacional devolverá estabilidade ao Brasil.

"A democracia acaba posta em risco pelos ataques a instituições como o Supremo Tribunal Federal (STF), que deixam a conjuntura nacional instável. A eleição de Lula reconstrói este quadro", declarou.

Sobre o cenário estadual e sua aliança com Freixo, Maia disse que o primeiro turno da eleição no Rio já está desenhado. O candidato do PSB deve passar para a segunda etapa contra o atual governador, Cláudio Castro (PL).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O tucano disse esperar o apoio do PSD do prefeito do Rio, Eduardo Paes, no segundo turno. "Tanto a eleição nacional, quanto a estadual, serão resolvidas em dois turnos. Os primeiros turnos, nos dois casos, já estão desenhados. Uma eleição em duas etapas produz convergências".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Maia foi convidado para compor as chapas de Rodrigo Neves (PDT) e Felipe Santa Cruz (PSD) - que agora formam uma chapa única - mas optou por Freixo porque "a diferença qualitativa é óbvia".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O ex-prefeito do Rio admitiu ainda não saber qual será exatamente sua função na campanha de Freixo, mas sinalizou que atuará para conquistar votos de centro e centro-direita. "Essa parceria não é inusitada, dado o meu histórico que tem raízes na esquerda. Assumirei o papel que Freixo achar mais interessante nesta campanha, sempre com o objetivo de ampliar, quero colaborar com a experiência de quem já foi prefeito por três vezes".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE