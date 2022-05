"Eleições ocorrerão normalmente", diz Aras

Apoie o 247

247 - O procurador-geral da República, Augusto Aras, afirmou que as "eleições ocorrerão normalmente". De acordo com o chefe da PGR, "as tensões são normais na democracia". "O Ministério Público Eleitoral e a Justiça Eleitoral estarão atentas a ataques contra a democracia, bem como atuantes no combate às fake news", afirmou em um almoço com empresários e advogados, em São Paulo.

Aras foi indicado por Jair Bolsonaro (PL) sem estar na lista tríplice do Ministério Público. Enquanto o procurador tentou amenizar as ameaças de golpe, Bolsonaro vem criticando o sistema eleitoral brasileiro e defendendo que as Forças Armadas chequem o resultado das próximas eleições.

As ameaças de Bolsonaro vêm tendo reações do Poder Judiciário. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Edson Fachin, disse que o pleito de outubro no Brasil terá mais de cem observadores internacionais.

