Eleito com apoio de Bolsonaro, Tarcísio de Freitas inclui campanha contra fake news de vacina

247 - O governo do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), prepara uma campanha pela vacinação. A proposta constará em um plano para os cem primeiros dias de gestão. A informação foi publicada pelo jornal Folha de S.Paulo.

O governador foi eleito com apoio de Jair Bolsonaro (PL), que sofreu pedidos de impeachment por crimes relacionados à pandemia, mas ele continuou no Planalto. Em 2021, a CPI da Covid pediu o indiciamento dele, que ainda não foi julgado.

Outras medidas defendidas por Tarcísio são o leilão para a concessão do Rodoanel Norte e preparar as privatizações da Emae (Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A.) e Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo).

