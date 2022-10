Eleitores relatam operação do Exército junto com a PRF na Ponte Rio-Niterói, cidade em que Lula ganhou no 1º turno

Trânsito no local deixa a ponte Rio-Niterói com trânsito edit

247 - Eleitores relatam uma operação do Exército junto com a PRF na Ponte Rio-Niterói, cidade em que Lula ganhou no 1º turno, justamente no domingo eleitoral.

“Nesse momento na ponte Rio-Niteroi. Em Niterói lula ganhou no primeiro turno. Estariam tentando impedir ou atrapalhar eleitores? Trânsito absurdo na ponte”, indagou uma internauta.

Vídeos compartilhados nas redes sociais na manhã deste domingo (30) mostram agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) fechando estradas de estados da região do Nordeste e bloqueando a passagem de eleitores vestidos de vermelho.

Um dos vídeos mostra uma blitz na entrada de Cuité, Paraíba.

A intenção da realização de tal manobra por parte do governo Bolsonaro (PL) já era denunciada desde sábado (29). Pensando nisso, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, proibiu a atuação da PRF em qualquer operação relacionada ao transporte público de eleitores neste domingo, ordem que está sendo descumprida.

