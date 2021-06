Elio Gaspari: uma cena racista no Leblon (vídeo)

247 - O jornalista Elio Gaspari, em sua coluna no jornal O Globo desta quinta-feira (16), comenta sobre mais um episódio racista, desta vez envolvendo um casal que acusou injustamente um jovem negro de ter roubado uma bicicleta.

“Andando pelo Leblon, um casal de jovens viu um negro numa bicicleta elétrica. Ele julgou-se no direito de perguntar como o cidadão conseguira a bike. Esse miliciano avulso ganha uma passagem para se vacinar em Nova York se for capaz de provar que já abordou um branco ao volante de um carrão com o mesmo tipo de pergunta”, escreve o jornalista.

Ele segue seu relato: “Num momento, o instrutor de surfe Matheus Nunes Ribeiro provou que não era ladrão. Convenceu-os de que era dono da peça e filmou o final da cena. O rapaz pediu desculpas três vezes, recebeu inúmeros palavrões e foi-se embora. Era um otário, pois, se estivesse confrontando um ladrão, poderia ter entrado numa fria. Mesmo no Leblon e, com muita probabilidade, num bairro da periferia, o negro poderia ter passado por maus momentos”.

Segundo Gaspari, “a calma do miliciano avulso e a prontidão com que se desculpou indicam que é um racista com tintas de boa educação. Identificado pelo vídeo, deveria botar a cara na vitrine, pedindo desculpas públicas. Não vale dizer que toma remédios tarja preta, como tem acontecido em casos similares”.

“Assim é o racismo de Pindorama. Sempre que o geógrafo Milton Santos entrava na primeira classe em voos internacionais de empresas brasileiras, a tripulação falava com ele em inglês. O miliciano avulso do Leblon e as pessoas capazes de pensar que um negro numa bicicleta elétrica é um ladrão devem ser lembrados de dois episódios ocorridos com uma família de negros americanos de Chicago”, compara.

Veja a cena:

Temos que deixar esses racistas famosos. Sabe o acontece quando esses racistas dizem que um jovem negro roubou, mesmo sem prova? O jovem negro vai ser torturado no poste ou a PM valia a acusação.



Leblon, cidade maravilhosa, 2021.pic.twitter.com/UqYtrrQs2I — Rodrigo França ✊🏿 (@franca_rodrigo) June 14, 2021





