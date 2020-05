Em 1º dia de megarrodízio, SP registra trânsito sem congestionamentos

A medida é mais uma tentativa da gestão Covas (PSDB) para elevar os índices de isolamento social da população durante a pandemia do novo coronavírus edit

247 - São Paulo amanheceu nesta segunda-feira (11) com cara de quarentena. É que o trânsito da metrópole não apresenta nenhuma lentidão ou congestionamento desde as primeiras horas do dia, segundo medições da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego).

Um reflexo do primeiro dia em que passou a valer o megarrodízio de veículos –mais ampliado e restritivo. A medida é mais uma tentativa da gestão Covas (PSDB) para elevar os índices de isolamento social da população durante a pandemia do novo coronavírus.

Mas para Edson Caram, secretário de Mobilidade e Transportes da gestão Covas (PSDB), a redução do volume de veículos em circulação no primeiro dia de vigência do megarrodízio ainda não é a esperada.

