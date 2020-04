Em 5 dias, casos de covid-19 devem dobrar em SP, diz pesquisa

247 - O número de casos de covid-19 (a doença causada pelo novo coronavírus) deverá praticamente dobrar em cinco dias em São Paulo, de acordo com modelo matemático sobre a evolução da epidemia no Brasil e, mais especificamente, em quatro capitais brasileiras. A informação é do portal UOL.

Segundo os pesquisadores, o número de casos registrados na capital paulista, que, em 31 de março foi de 1.885 (dados divulgados ontem, 1 de abril), deverá saltar para 3.673 até 5 de abril — um aumento de 94%. Os dados estão sendo compilados e analisados por uma equipe de cientistas de cinco universidades brasileiras (USP, UFRJ, UERJ, UFRGS e UnB) e veiculados no site Covid-19 Brasil, publicado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão.

