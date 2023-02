Em aceno ao bolsonarismo, Tarcísio veta exigência do comprovante de vacina contra Covid-19 em São Paulo

Apoie o 247

ICL

247 - O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), sancionou o projeto de lei 668/2023 que veta a exigência do comprovante de vacinação contra a Covid-19 para o acesso a locais públicos e privados em todo o estado. A sanção foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (15).

"São Paulo atingiu os mais altos índices de cobertura vacinal do país. Mais de 90% da população foi imunizada. Esse resultado é fruto da conscientização das pessoas sobre a importância da vacinação. Por isso, vamos reforçar esse trabalho com a realização de campanhas de vacinação para todas as idades, com informação clara e precisa, além de disponibilizar a vacina para todos", disse o governador, de acordo com a Folha de S. Paulo.

A legislação foi elaborada por um grupo de deputados bolsonaristas que inclui Janaína Paschoal (PSL), Altair Moraes (Republicanos), Carlos Cezar (PSB), Castello Branco (PSL), Coronel Nishikawa (PSL), Coronel Telhada (PP), entre outros.

Apesar da aprovação, a exigência do comprovante de vacinação permanece obrigatória para os profissionais de saúde. A legislação, porém, não explica como seria realizado o controle de acesso destes profissionais, uma vez que não há exigência para que o público informe em que área trabalha.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.