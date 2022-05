Em ato em Niterói, Silveira diz que sua prisão é "inconstitucional" e que "socialismo avança"

Apoie o 247

247 - Em ato em Niterói (RJ), o deputado federal Daniel Silveira chamou de "inconstitucional" sua prisão, determinada pelo STF pelas ameaças que fez contra ministros da Corte.

Apresentado como "o homem que vai explodir o STF", Silveira subiu no carro de som às 10h15, com gritos de "eô, eô, Daniel para Senador".

"Vou ser muito breve. O presidente disse: 'a liberdade vale mais que a própria vida. O que é um homem, uma mulher sem liberdade? Não vive tão somente, existe. Nós não vamos existir, nós vamos viver e vamos sim colocar o Brasil na liberdade que o presidente tanto sonha. Tá certo?", discursou Silveira.

Em seguida, o deputado disse que "durante muito tempo ficou calado". Agradeceu ao deputado federal Carlos Jordy por "passar recados" enquanto estava na prisão, a qual chamou de inconstitucional, e ajudá-lo na articulação com o Congresso.

"Não tem nada mais que preocupa o presidente do que livrar o Brasil do socialismo que vem avançando de forma camuflada, ninguém aqui é maluco com chapéu de alumínio, não tem conspiração não, é real, estava próximo de acontecer. Se não fosse o presidente Bolsonaro, essa cor aqui amarelo e verde não estaria acontecendo, seria vermelho e isso a gente não vai permitir."

"Agradeço todos por todas as orações e eu garanto aos senhores que eu nunca vou decepcionar enquanto figura pública porque eu não tenho motivo para isso", finalizou. (Com informações do UOL).

