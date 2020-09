Em ato racista, mulher chama funcionário de posto de saúde de “macaco” e imita gorila

Revista Fórum - Depois da cena lamentável e que viralizou no último domingo (13), em que uma mulher chamou um homem negro de “macaco” na capital paulista e ainda afirmou que tinha “carta branca” para isso, mais um caso de racismo, praticado com o mesmo termo, aconteceu na manhã desta quinta-feira (17) em Araçatuba, interior paulista.

Uma mulher de 53 anos, que não teve o nome revelado, chamou um funcionário de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de “macaco” e ainda imitou gestos de um gorila para ofender o homem.

Segundo o que consta no Boletim de Ocorrência registrado, que contou com o relato de testemunhas, a mulher tinha uma consulta marcada para às 8h da manhã e, quando chegou na unidade de saúde, o funcionário vítima das ofensas racistas pediu para que ela aguardasse na parte de fora do local, em respeito às medidas de segurança para a Covid-19.

