Em áudio vazado, aliado de Jordy falou em "equipe do mal" e levantou suspeita sobre gabinete do ódio e Abin paralela

"Não pode falar essa porr*. É 'off'", disse um aliado do deputado bolsonarista ao final de uma live gravada ainda em 2020. A PF está em operação para investigar a Abin paralela edit

247 - No nomento em que a Polícia Federal realiza a segunda operação em menos de uma semana para investigar o suposto esquema de espionagem ilegal feita pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin) no governo Jair Bolsonaro (PL), desta vez mirando o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), começam a circular vídeos antigos de bolsonaristas que já indicavam a existência de uma Abin paralela e de um gabinete do ódio no governo passado.

O vídeo com mais destaque é o do ex-ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República de Jair Bolsonaro, Gustavo Bebianno, que revelou duas semanas antes de morrer que Carlos Bolsonaro queria montar uma "Abin paralela". No entanto, outro vídeo também já sugeria a existência dos grupos criminosos: em 6 de abril de 2020, o deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ) - que foi alvo da PF recentemente por suposto envolvimento na intentona golpista de 8 de janeiro de 2023 - fez uma live ao lado do delegado aposentado da Polícia Federal Antônio Rayol, que mais tarde disputaria a Prefeitura de Niterói (RJ) contra Rodrigo Neves (PDT).

Ao final da live, sem saber que ainda estavam sendo gravados, Jordy, Rayol e aliados que acompanhavam a transmissão in loco comentaram sobre uma “equipe do mal” e produção de “dossiês”, levantando suspeitas sobre a Abin paralela e o gabinete do ódio.

"Eu peguei pesado?", perguntou Rayol depois do encerramento da live, no que respondeu, segundo reportagem do jornal O Globo, seu filho, Pedro: "Jordy deu uma travada ali quando você falou: 'Nós vamos criar...'. Jordy já lembrou da equipe lá do mal, dos dossiês. Jordy deu uma travada ali".

Rayol se defendeu afirmando que não havia falado em "dossiê": "falei em gabinete de inteligência". Mesmo assim, seu filho o alertou e disse que o assunto deveria ficar em "off". "Não pode falar essa porra. Isso aí é off".

O assunto em questão durante a live era a criação de um "gabinete de inteligência" na Prefeitura de Niterói.

