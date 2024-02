Em busca de virada no Rio, Lula visita o Complexo do Alemão (vídeos)

Apoie o 247

247 - No Complexo do Alemão, o presidente Lula participou nesta quarta-feira (7) do lançamento da pedra fundamental e assinatura do termo de cessão de terreno que a Prefeitura do Rio ofereceu para o novo câmpus do IFRJ na comunidade.

"Aqui foi assinada a transferência do terreno para a construção do Instituto Federal no Complexo do Alemão e a transferência de R$ 15 milhões para o Instituto Federal, para trazer ensino de qualidade. Quero voltar no ano que vem para a inauguração desse importante sonho do povo daqui", declarou o presidente em seu discurso.

Em seu discurso, Lula também fez uma provocação aos jornais locais, afirmando que nesta data, foi a educação, e não a polícia, quem foi à favela.

"Eu queria pedir uma edição especial para a capa do jornal O Globo, do jornal O Dia, do Extra: hoje, dia 7 de fevereiro, não foi um delegado ou um capitão da polícia que veio anunciar a quantidade de mortes no Complexo do Alemão. Hoje, o governo federal e o governo municipal vieram aqui dizer: dia 7 de fevereiro, quem veio ao Complexo do Alemão foi a educação, para salvar essa gente. Eu estou até ditando a manchete para os jornais. Dia 7 de fevereiro foi o dia da educação no Complexo do Alemão", declarou.

Um dos focos do presidente Lula em sua visita ao Rio de Janeiro é buscar uma virada no estado que apoiou majoritariamente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022. Nesse sentido, ele indicou que irá aliar-se com o prefeito Eduardo Paes.

O câmpus do IFRJ no Complexo do Alemão terá um investimento de R$ 15 milhões. A obra tem previsão de conclusão em dezembro de 2025. O terreno tem 12,7 mil m² e receberá até 1,4 mil estudantes.

O recurso para a obra está previsto no Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), pelo qual ainda serão construídas cem novas unidades dos institutos federais, totalizando R$ 3,9 bilhões em repasses federais.

Em julho de 2023, a primeira-dama da República, Janja, procurou o Ministério da Educação, acompanhada pelas líderes comunitárias Camila Moradia e Tia Bete (do Complexo do Alemão), e por Alan Brum, presidente do Instituto Raízes em Movimento, organização que elaborou o Plano de Ação Popular do CPX, de desenvolvimento local. No encontro com o ministro da Educação, Camilo Santana, pediram a retomada do projeto de construção de uma unidade do IFRJ no local. No mesmo mês, o ministro visitou o Complexo e confirmou o compromisso com a construção da unidade.

📚 Histórico! Nesta quarta-feira (07), o presidente Lula realiza o Lançamento da pedra fundamental do Instituto Federal do Rio de Janeiro no Complexo do Alemão.



📲 Digital/PR pic.twitter.com/TDCbb4fHZi — Governo do Brasil (@govbr) February 7, 2024

No Complexo do Alemão, o presidente Lula vai participar do lançamento da pedra fundamental e assinatura do termo de cessão de terreno que a Prefeitura do Rio cedeu para o novo Campus do IFRJ no Complexo do Alemão.



Saiba mais: https://t.co/oo5ggQgqNe



📲 Digital/PR pic.twitter.com/qbJpH4q0dK — Governo do Brasil (@govbr) February 7, 2024

O LULA EM 2 DIAS NO RIO JÁ FEZ MAIS QUE O BOLSONARO EM 4 ANOS 🚩



Estou aqui no Lançamento do Instituto Federal no Complexo do Alemão agora nossos jovens vão ter acesso ao ensino técnico e superior dentro do Complexo. É o Lula cuidando do povo.



FAZ O L ⭐ pic.twitter.com/xt0xjMrVxc — Lindbergh Farias (@lindberghfarias) February 7, 2024

