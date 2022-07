Em busca do apoio de Zema, PL pode deixar Bolsonaro sem palanque em Minas Gerais

Legenda, que tenta aliança com o atual governador e candidato à reeleição, Romeu Zema, não confirmou o nome do senador Carlos Viana para a disputa estadual edit

247 - A pressão do diretório mineiro do PL pela campanha de reeleição do atual governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) , que resultou no adiamento da decisão de lançar o senador Carlos Viana (MG) para a disputa estadual, o que, poderá deixar Jair Bolsonaro (PL) sem um palanque no estado, segundo maior colégio eleitoral do país.

De acordo com o jornal O Globo, a campanha de reeleição de Bolsonaro vem apostando as fichas em Viana diante das dificuldades para obter o apoio de Zema. Ele deveria ter tido sua pré-candidatura oficializada na convenção estadual do PL, realizada na semana passada.

“Dois motivos serviram como base para a decisão do PL mineiro. Primeiro é que Viana ainda não conseguiu atrair nenhuma outra sigla para sua candidatura, embora converse com siglas do Centrão e aliadas de Bolsonaro, como Republicanos, PTB e PSC. Sem coligação, correligionários do senador acreditam que dificilmente ele conseguiria crescer nas pesquisas e ajudar na campanha do presidente no estado”, ressalta a reportagem.

Segundo a última pesquisa Datafolha, Viana está em terceiro lugar nas intenções de voto, com apenas 4% da preferência do eleitorado mineiro. Ele está 17 pontos percentuais atrás do segundo colocado, o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD) - que conta com o apoio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva -, com 21%, e de Zema, que lidera com 48%.

Ainda segundo a reportagem, a expectativa é que a Executiva nacional do PL formalize Viana como candidato na disputa estadual até o dia 5 de agosto, último dia do prazo para a realização das convenções partidárias.

