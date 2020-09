Em campanha nas ruas, Boulos diz que periferia vai ser prioridade em SP

"Os equipamentos públicos na periferia estão sucateados. Vamos inverter prioridades", afirmou o candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos. "Em todas as áreas a periferia vai ter vez" edit

247 - Em campanha no distrito de Jaçanã, zona norte do município de São Paulo, nessa segunda-feira (28), o candidato a PSOL à prefeitura da capital paulista, Guilherme Boulos, denunciou o descaso do Poder Público com as populações marginalizadas.

"Os equipamentos públicos na periferia estão sucateados. Vamos inverter prioridades. Vamos valorizar a cultura, investimentos em educação, em lazer. Em todas as áreas. Em todas as áreas a periferia vai ter vez", disse o ativista à imprensa.

Ontem fomos ao Jaçanã, hoje em Guaianazes. A periferia vai ser prioridade em SP! pic.twitter.com/PYg25FMLC8 September 29, 2020

As pesquisas eleitorais mais recentes colocaram Boulos entre os três primeiros lugares. De acordo com levantamento feito pela Consultoria Atlas, em parceria com o El País, o ativista está em segundo lugar, com 12,4% dos votos, atrás do prefeito Bruno Covas (PSDB), com 16%.

Segundo pesquisa Exame/Ideia, o líder do MTST fica na terceira posição, com 11% dos votos, atrás de Covas e Celso Russomano (Republicanos), com 22% e 21% respectivamente. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos.