Em cargo no Ministério do Meio Ambiente, esposa de Daniel Silveira recebeu parcelas do auxílio emergencial

Paola da Silva Daniel ocupa posto no Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro e recebe R$ 5,6 mil por mês edit

247 - Paola da Silva Daniel, esposa do deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ), preso por ameaçar ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), recebeu quatro parcelas do auxílio emergencial em 2020 destinado a desempregados.

Paola, no entanto, ocupa o cargo de gestão de pessoas no Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, desde de 16 de outubro. No posto, a esposa do parlamentar recebe R$ 5,6 mil por mês.

Dados do sistema de pagamento da Caixa Econômica mostram o recebimento de quatro parcelas do benefício, totalizando R$ 1.800, pela esposa de Silveira.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.