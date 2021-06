Em carta no Le Monde, nomes como Chico Buarque e Chomsky pedem justiça às vítimas da Chacina do Jacarezinho

Dezenas de intelectuais e personalidades do Brasil e do mundo denunciam as violações de direitos praticadas pela polícia brasileira no tradicional jornal francês; confira edit

Revista Fórum - Um grupo que reúne dezenas de personalidades do Brasil e do mundo publicou no tradicional jornal francês Le Monde, nesta quarta-feira (16), uma carta aberta em que pedem justiça pelo assassinato de 28 pessoas na Favela do Jacarezinho no dia 6 de maio, após uma operação policial que ficou conhecida como Chacina do Jacarezinho.

A carta, intitulada “Nós pedimos justiça pelo massacre da favela de Jacarezinho”, é subscrita por nomes como o cantor, escritor e compositor Chico Buarque, o ex-deputado federal Jean Wyllys (PT), a senadora francesa Laurence Coehn, a prefeita de Barcelona, Ada Colau, o filósofo, linguista e ativista estadunidense Noam Chomsky, a jurista e professora universitária brasileira Carol Proner, a deputada federal Talíria Petrone (PSOL-RJ), entre outros. A inciativa foi capitaneada pela associação Autres Brésils.

Na carta, os signatários destacam as inúmeras violações de direitos cometidas pela polícia durante a operação, amplamente divulgadas pela mídia, e afirmam que “essas ações violentas comprovam que o Estado e sua política de segurança não consideram moradores de bairros de baixa renda, como os do Jacarezinho, como merecedores de tratamento justo e digno”.

