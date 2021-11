Em clima de campanha política, José de Abreu lança livro no Leblon com a presença até de um Lula fake

O ator José de Abreu lançou na Livraria da Travessa, no Leblon, Zona Sul do Rio, a sua autobiografia, intitulada “Abreugrafia – Livros 1 e 2”. O ator recebeu dirigentes do PT fluminense e uma série de apoiadores do partido, ao qual é filiado, e transformou a noite de autógrafos numa espécie de pré-lançamento de sua candidatura a deputado federal edit

Agenda do Poder - O ator José de Abreu lançou na Livraria da Travessa, no Leblon, Zona Sul do Rio, a sua autobiografia, intitulada “Abreugrafia – Livros 1 e 2”. O ator recebeu dirigentes do PT fluminense e uma série de apoiadores do partido, ao qual é filiado, e transformou a noite de autógrafos numa espécie de pré-lançamento de sua candidatura a deputado federal. Ele deve ser o puxador da legenda no Rio.

O evento contou com a presença inclusive de um “Lula fake” — Guilherme Ribas, fã do ator, que levou uma máscara do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) para receber seu autógrafo. O vice presidente nacional do PT, Washington Quaquá, o presidente regional, João Maurício, o deputado Marcelo Freixo e ator Tonico Pereira prestigiaram o amigo.

“Se depender de mim, sairei candidato no ano que vem. O Brasil já chegou ao fundo do poço, e agora, ao lado de Lula candidato, queremos reerguer o pais”, disse o ator.

José de Abreu, no entanto, afirmou que a dedicação à política não o tirará da vida artística. “Serei político por quatro anos só, e não para o resto da vida. Preciso fazer algo pela nossa Cultura. Não quer dizer que viverei político, não, será um período apenas”, esclareveu.

Além do “Lula fake”, José de Abreu recebeu outros possíveis candidatos que, além de selfies, pediam apoio do ator. Representantes do MST (Movimento do Sem Terra) também estiveram no evento e presentearam o artista com um boné do movimento.

Assinado pelo ex-presidente Lula, o prefácio da obra do primeiro volume do livro fala da identificação do PT com o ator pelos personagens das novelas e a conexão com Abreu pela mesma visão social e política.

