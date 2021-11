Em derrota para Doria, comissão do PSDB exclui 92 filiados das prévias

Apoie o 247

Por Guilherme Amado, no portal Metrópoles - A comissão das prévias do PSDB impôs uma derrota para João Doria e excluiu o direito ao voto dos 92 prefeitos e vice-prefeitos de São Paulo que tiveram suas filiações contestadas por aliados de Eduardo Leite. Eles não poderão participar das prévias nem pelo aplicativo do PSDB nem na cerimônia que acontecerá no dia 21 de novembro, em Brasília.

A decisão, divulgada nesta terça-feira (2/11), foi tomada pelos tucanos numa reunião on-line na segunda-feira (1/11). O veredicto foi aprovado de forma unânime.

A acusação apontava que o diretório paulista do PSDB cometeu irregularidades ao cadastrar as filiações dos políticos no sistema interno do partido com datas retroativas à assinatura das fichas.

Esse movimento favoreceria João Doria nas prévias. Pelas regras do PSDB, somente os filiados até o dia 31 de maio poderão participar da escolha do candidato tucano à Presidência.

Segundo a análise da comissão, 44 filiados apresentaram declarações e fichas de filiação que “não se prestam para fins de comprovação regular da filiação até o dia 31/05/2021, por ser conhecida como prova unilateral”.

A decisão aponta que outros 48 filiados, “não obstante formalmente intimados a comprovar a sua filiação, restaram silentes, caracterizando evidente desinteresse em comprovar as datas de suas filiações”.

Os filiados que se sentirem lesados poderão recorrer da decisão, por conta própria, em até três dias. Eles precisarão apresentar “provas contundentes” e terão de se submeter “às penas da lei ao assumir esta responsabilidade”.

A comissão das prévias é formada pela prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, pelo presidente do PSDB-SP, Marco Vinholi, pelo senador Izalci Lucas, pelos deputados federais Pedro Vilela e Lucas Redecker e pelo ex-deputado Marcus Pestana. Eles atuam sob a coordenação do senador José Aníbal, ex-presidente nacional do PSDB.

