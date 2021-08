Em encontro com esquerda e direita, PM de SP pede promessa de não violência

Um líder da esquerda e um da direita disseram estar comprometidos em manter a ordem dos atos. No entanto, não houve um aperto de mãos edit

247 - Cerca de 15 organizadores dos atos do 7 de setembro, bolsonaristas e de esquerda, se reuniram na sede do Comando de Policiamento de Área Metropolitano 1, em São Paulo, nesta terça-feira (31), para tratar da segurança nas manifestações.

O coronel da PM Prates pediu um pacto entre os grupos para que não ocorra qualquer forma de ataque. "Chamei todos aqui para que, juntos, nós entendamos que nós não devemos promover a insegurança na cidade. A responsabilidade disso é de todos nós. [...] Que nós olhássemos olho no olho, um de cada um, e nos comprometêssemos de que não haja nenhum problema", disse.

​"Gostaria que todos entendessem que nós somos responsáveis pela segurança de todas as milhares de pessoas. Qualquer palavra dita de uma forma errada, em um tom diferente, nós podemos criar um grande pânico na cidade de São Paulo", prosseguiu o coronel.

Um líder da esquerda e um da direita disseram estar comprometidos em manter a ordem dos atos. No entanto, não houve um aperto de mãos.

Em São Paulo, os atos bolsonaristas ocorrerão na Avenida Paulista, enquanto a oposição protestará no Vale do Anhangabaú. (Com informações da Folha de S.Paulo).

