Em evento no Rio, Gilmar Mendes cobra Cláudio Castro a implementar câmeras nos uniformes da PM

247 - No seminário "Pacto pelo Rio", promovido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) do Rio, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes não hesitou em pressionar o governador Cláudio Castro (PL) quanto à implementação de um plano de ação eficaz para reduzir a letalidade policial no estado. Mendes destacou a importância da ADPF 635, conhecida como ADPF das Favelas, em tramitação sob a relatoria do ministro Edson Fachin, e apontou a necessidade de medidas concretas para enfrentar o problema, relata o jornal O Globo.

A discussão ganhou destaque durante o evento, onde Mendes enfatizou a urgência de ações que enfrentem de frente a questão da violência no Rio de Janeiro. O magistrado recordou o prazo estabelecido por Fachin para a implementação de câmeras nos uniformes dos agentes, ressaltando que este venceu sem que medidas efetivas fossem tomadas. Além disso, o ministro determinou que os agentes do Centro de Operações Especiais (Core) da Polícia Civil também utilizem esse equipamento, visando a transparência e a prestação de contas durante as operações policiais. "Com os olhos voltados para o futuro, gostaria de mencionar a postura institucional do Supremo. (...) Em relação ao Rio de Janeiro, há outra ADPF que causa polêmica, que tive a oportunidade de discutir com o governador Cláudio Castro, a 635. Nesta ação, a Corte solicitou que o estado montasse um plano de redução da letalidade policial e determinou que câmeras fossem instaladas nos uniformes dos policiais", afirmou Mendes.

Durante sua intervenção, Mendes também fez uma reflexão sobre a complexidade da questão da segurança pública, destacando que não há soluções "mágicas" para os desafios enfrentados pela cidade do Rio de Janeiro. Ele ressaltou a importância de reconhecer a dificuldade do problema e evitar soluções simplistas. "A cidade do Rio de Janeiro passa por muitos desafios na segurança, considerando o modo inábil que o poder público tem com esta temática é preciso reconhecer que não existem soluções mágicas. Para todo problema complicado, existe uma solução simples, elegante e errada", afirmou.

