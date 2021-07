Em indireta a Bolsonaro, Paes critica desconfiança no sistema eleitoral: "vão trabalhar!"

"Inaceitável que se tente colocar sob suspeita esse sistema e a democracia. Quem apostar nisso vai se dar mal", escreveu no Twitter o prefeito do Rio de Janeiro edit

247 - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), publicou no Twitter nesta quinta-feira (22) uma indireta para Jair Bolsonaro e seus aliados, que fazem da desconfiança no sistema eleitoral brasileiro uma de suas principais bandeiras atualmente.

Paes afirmou que o processo eleitoral do país é seguro e que está acima de qualquer suspeita. Ele ainda recomendou a quem está no poder simplesmente trabalhar.

"Já disputei oito eleições. Ganhei seis. Perdi duas. Fiquei feliz nas que ganhei e triste nas que perdi. Minha tristeza nunca foi por não confiar no sistema eleitoral brasileiro. Ao contrário, só disputei eleições com o sistema atual e ele funciona e tem credibilidade.Inaceitável que se tente colocar sob suspeita esse sistema e a democracia. Quem apostar nisso vai se dar mal. O melhor a fazer - principalmente para quem está no poder - é governar bem. Se for bem, o povo reconduz. Se for mal, manda pra casa. Simples assim. Vão trabalhar!", escreveu.

