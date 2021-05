Em liberdade, Queiroz é visto no estacionamento da sede do governo do Rio

247 - O ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) Fabrício Queiroz, apontado como operador financeiro de um esquema de rachadinha no gabinete do parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) - enquanto ele era deputado estadual - foi flagrado na semana passada, segundo Juliana Dal Piva, do UOL, no estacionamento do Palácio Guanabara, sede do governo do estado do Rio de Janeiro.

O governador do Rio, Cláudio Castro (PSC), é aliado de Flávio e de Jair Bolsonaro.

O governo do estado afirmou, porém, que não há registro da entrada de Queiroz no Palácio Guanabara.

Queiroz está em liberdade após conseguir no Superior Tribunal de Justiça (STJ) o fim da prisão domiciliar a qual estava submetido.

