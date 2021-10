Em liberdade, Queiroz ostenta nas redes com camarão, churrasco e cerveja

Apoie o 247

Por Thayná Schuquel, Metrópoles - “Cadê o Queiroz?”, brincavam os brasileiros, por cerca de um ano, ao tentarem encontrar o ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) Fabrício Queiroz, acusado de operar um esquema de “rachadinha” na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). Deixando o passado turbulento – e o sumiço – de lado, nos últimos meses, após ser sido solto pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), Queiroz passou a divulgar nas redes sociais momentos com amigos e família – regados a bebida alcoólica, carnes e frutos do mar.

Em publicações no seu perfil do Instagram, que é privado, Queiroz aparece degustando uísques caros, vinhos e cervejas. Ele também registra, quase diariamente, momentos descontraídos com a família. Imagens e vídeos mostram o ex-assessor do filho do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), fazendo churrascos e massas com camarões.

