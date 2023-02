Em meio a briga interna no PL, Flávio Bolsonaro sinaliza que pode disputar a prefeitura do Rio de Janeiro

Apoie o 247

247 - Em meio a briga interna do PL no Rio de Janeiro, o senador Flávio Bolsonaro tem dito a interlocutores que pretende se lançar como candidato na disputa pela prefeitura da capital fluminense em 2024.

De acordo com o jornal O Globo, aliados de Flávio avaliam que o objetivo do parlamentar é “marcar posição na capital fluminense de olho em um embate com o prefeito Eduardo Paes (PSD), que costurou aliança com o presidente Lula (PT) e busca ainda o apoio do governador Cláudio Castro (PL) — que, por sua vez, articula a candidatura de um aliado”.

“A candidatura (de Flávio) seguramente terá o apoio da bancada do PL. É o nome que representa a base bolsonarista”, disse o deputado estadual Filippe Poubel (PL), ouvido pela reportagem.

A movimentação do senador também barra as discussões internas da legenda em torno de outros nomes para disputar a Prefeitura do Rio de Janeiro. Os primeiros debates internos consideravam os nomes dos generais da reserva Walter Braga Netto e Eduardo Pazuello, ambos ex-ministros do governo Bolsonaro, além do senador Carlos Portinho (PL-RJ).

“Caso deixe o Senado, a vaga de Flávio ficará com o suplente, o empresário Paulo Marinho, que tornou-se desafeto de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Outro desdobramento numa eleição à prefeitura seria a mudança de seu foro, atualmente no Supremo Tribunal Federal (STF), para o Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ), que já analisa o caso das rachadinhas. Procurado, Flávio não se manifestou”, ressalta a reportagem.

