Em meio à Covid-19, Carla Zambelli convoca ato pró-Bolsonaro

"Neste domingo está confirmado ato em prol do Brasil, em apoio ao governo Bolsonaro e pela liberdade no nosso País!", escreveu a deputada Carla Zambelli (PSL-SP), junto com a hashtag #Dia19EuVou, em meio à crise do coronavírus. Internautas não perdoaram edit

247 - Mesmo na pandemia do coronavírus, a deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) convocou seus seguidores para um ato pró-Bolsonaro que acontecerá no próximo domingo (19).

"Neste domingo está confirmado ato em prol do Brasil, em apoio ao governo Bolsonaro e pela liberdade no nosso País!", escreveu a parlamentar, junto com a hashtag #Dia19EuVou.

Internautas aproveitaram para fazer provocações à postagem da congressista. Uma usuária pediu o fim do foro privilegiado, ao contrário do que pretende manter o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), investigado num esquema de lavagem de dinheiro na Assembleia Legislativa do Rio - ele era deputado estadual antes de ser eleito senador.

Outro internauta ironizou: "o corona agradece".

Neste domingo está confirmado ato em prol do Brasil, em apoio ao governo Bolsonaro e pela liberdade no nosso país!#Dia19EuVou



E você? — Carla Zambelli (@CarlaZambelli38) July 14, 2020

Pelo fim do foro privilegiado! — Luciana Guerra Malta (@guerramalta) July 14, 2020

Só vou ..se o QUEIROZ for !! July 14, 2020

Neste domingo está confirmado ato em prol do Brasil, em apoio ao governo Bolsonaro e pela liberdade no nosso país!#Dia19EuVou



E você? — Carla Zambelli (@CarlaZambelli38) July 14, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.