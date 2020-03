Em meio a pandemia, presídios de São Paulo têm rebeliões e fugas (vídeo)

Na tarde desta segunda (16), rebeliões e fugas aconteceram em diversos presídios do estado de São Paulo. Funcionários ainda são feitos reféns em algumas unidades prisionais edit

247 - Em meio a pandemia de coronavírus, o estado de São Paulo enfrenta rebeliões em diversos presídios, com a fuga de presos, nesta segunda-feira (16).

De acordo com reportagem do G1, centenas de detentos fizeram rebeliões e fugiram de vários presídios no litoral paulista, Grande São Paulo e interior de São Paulo.

Segundo a Polícia Militar, em Mongaguá, 400 presos fugiram e ainda há reféns no local; em Mirandópolis, foram 926 presos; 30 fugiram de Taubaté.

Na semana passada, órgãos públicos do estado implementaram restrições à entrada e circulação de pessoas como forma de contenção e prevenção de infecções por coronavírus.