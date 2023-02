Em meio a tragédia no litoral de São Paulo, Lula promete R$ 22 bilhões para infraestrutura em 2023

"Nos últimos 4 anos, foram R$ 20 bilhões. Em um ano, vamos investir mais em infraestrutura do que investiram em 4 anos", manifestou o presidente edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente Lula (PT) afirmou pelo Twitter na manhã desta quinta-feira (23) que seu governo investirá R$ 22 bilhões em infraestrutura somente em 2023.

Segundo ele, o montante já é maior do que foi investido pelo governo Jair Bolsonaro (PL) na área em quatro anos.

>>> Governo Lula promete verba para reconstrução de rodovias em SP

"Só no ano de 2023, vamos investir R$ 22 bilhões em infraestrutura. Nos últimos 4 anos, foram R$ 20 bilhões. Em um ano, vamos investir mais em infraestrutura do que investiram em 4 anos. Vamos reconstruir o país e recompor a civilidade no Brasil", publicou.

O tuíte de Lula vem em meio à tragédia que se abateu no litoral de São Paulo. Fortes chuvas nos últimos dias provocaram deslizamentos e alagamentos. Foram, até o momento, 48 vítimas fatais.

A tragédia novamente evidencia as consequências da desigualdade habitacional, pela qual os mais pobres são obrigados a ocupar áreas de risco, próximas a encostas, ficando suscetíveis a desastres naturais.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.