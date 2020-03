Em Minas, maioria dos contaminados pelo coronavírus não faz parte do grupo de risco

A maioria dos infectados – 108 pacientes – tem idades entre 20 e 59 anos, o equivalente a 84,4% do total, no estado edit

247 - A Secretaria de Saúde de Minas Gerais informou nesta segunda-feira (23) que o estado tem 128 casos confirmados de coronavírus. A maioria dos infectados – 108 pacientes – tem idades entre 20 e 59 anos, o equivalente a 84,4% do total. Na faixa etária do grupo de risco (acima de 60 anos) foram confirmados apenas 19 casos, pouco menos de 15% do total.

Em relação ao gênero, 80 são homens (62,5% do total), contra 48 mulheres (37,5%). Com relação à faixa etária, incluindo os dois gêneros,

Entre casos confirmados e suspeitos, Minas tem 8.149 registros ligados à Covid-19.