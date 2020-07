Em Minas, usuários agridem e ameaçam motoristas de ônibus que pedem uso de máscaras

247 - Motoristas de ônibus estão sofrendo violência ao exigir que os passageiros usem máscaras dentro dos veículos em Minas Gerais. Na capital do estado, Belo Horizonte, o uso é obrigatório desde 22 de abril e passou a valer multa em caso de descumprimento desde esta terça-feira (14). Dois casos terminaram em agressões físicas na cidade, em maio. Em um dos casos de violência, o condutor levou soco de um passageiro que se negou a usar a proteção. Uma pessoa que se negou a usar a proteção no rosto jogou uma pedra no vidro de um ônibus no município.

Um motorista de Ibirité, na Região Metropolitana de BH, também ficou com o rosto machucado depois de levar socos de um passageiro que se recusou a colocar a máscara.

De acordo com o presidente do STTR-BH, Paulo César da Silva, as ameaças têm ocorrido com frequência. "Ameaça do tipo: 'Chegando lá no final você vai ver', 'Amanhã você tá aqui de novo', 'Olha, olha, motorista, sabe com quem você tá mexendo?' Sem contar alguns palavrões também que são proferidos por quem não quer usar o equipamento", disse. O relato foi publicado no portal G1.

O Sindicato dos Rodoviários de BH (STTR-BH) registrou a morte de um motorista de ônibus na capital por coronavírus. Cinco profissionais da mesma empresa testaram positivo para a Covid-19.

Segundo o site disponibilizado pelo governo federal para atualizações dos números do coronavírus, Minas tem 78.643 confirmações e 1,6 mil mortes provocadas pela doença.

O Brasil tem 1,9 milhão de casos e 74 mil óbitos por Covid-19, o que deixa o País em segundo lugar no ranking global nas duas estatísticas, perdendo apenas para os Estados Unidos, com 3,5 milhões e 139 mil.

