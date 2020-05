Em nota, PM nega fake news criada por Eduardo e Jair Bolsonaro sobre continência a manifestantes

Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro postaram vídeos onde soldados da corporação teriam prestado continência a apoiadores do governo federal na avenida Paulista. Em nota, a PM-SP ressaltou que soldados homenageavam colega morto no exercício da profissão edit

Julinho Bittencourt, Revista Fórum - Nota distribuída pela assessoria de imprensa da Polícia Militar (PM) de São Paulo, neste domingo (24), nega fake news compartilhada pelo presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido-RJ) e também por seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (Sem Partido-SP). Em mensagens, os dois, entre outros bolsonaristas, postaram vídeos onde soldados da corporação teriam prestado continência a apoiadores do governo federal na avenida Paulista.

A mensagem da PM, veiculada às 17h38, mais ou menos o mesmo horário em que acontecia a manifestação bolsonarista, informa: “a Polícia Militar homenageou, na tarde deste domingo (24), o soldado Lucas Alexandre Leite, de 25 anos, que faleceu em serviço na noite de ontem, na zona leste da cidade de São Paulo”.

A nota diz ainda que “durante o sepultamento, realizado do Mausoléu da PM, localizado no centro da Capital, policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M), a qual pertencia a vítima, o honraram com continência individual e toque de silêncio”.

