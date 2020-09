Em Nova Friburgo, família de jovem negra fica indignada com abordagem policial: ‘De quem você roubou esse telefone?’

Uma jovem de 21 anos foi vítima de uma abordagem policial de cunho racista em Nova Friburgo (RJ). Um deles perguntou. "De quem você roubou esse telefone?". A jovem mostrou as conversas que tinha no aparelho, a nota, o recibo e o código de rastreio do telefone. Depois um militar questionou, ironicamente: "Com que dinheiro você vai pagar isso?" edit

247 - Uma jovem de 21 anos foi vítima de uma abordagem racista praticada por policiais militares na última quarta-feira (2) perto do Morro da Cordoeira, em Nova Friburgo, centro-norte do estado do Rio de Janeiro. Dois agentes abordaram a missionária e de, maneira truculenta, acusaram-na de roubo por ela estar com um celular novo. Ela estava a caminho de um estudo bíblico na comunidade.

Em um devido momento, um dos PMs perguntou. "De quem você roubou esse telefone?". Os relatos foram publicados pelo jornal O Globo.

A jovem mostrou as conversas que tinha no aparelho, a nota, o recibo e o código de rastreio do telefone. Depois um dos policiais perguntou, ironicamente: "Com que dinheiro você vai pagar isso?".

Após o questionamento, Amanda retirou um cachepô (cesto confeccionado em malha) da bolsa para mostrar que está fazendo eles para vender, mas só foi liberada quando as pessoas começaram a se aglomerar para ver o que ocorria. Não houve retratações ou pedido de desculpa.

O pai de Amanda, Matheus Barros, postou um vídeo que já teve mais de 49 mil visualizações relatando o ocorrido. No dia seguinte, representantes do Batalhão de Nova Friburgo pediram desculpas a Matheus pela abordagem.

"Ela está muito bem e, na verdade, isso foi o que, no primeiro momento, nos assustou muito porque isso reflete que ela se portou com normalidade. Ela me falou que 'isso é normal, pai' e que não é a primeira vez que acontece. É o oprimido se acostumando a ser oprimido e, como ela morava literalmente dentro da comunidade, então isso era mais habitual ainda", disse.

Confira a nota enviada pela PM:

"A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar esclarece que a Corporação, como tem demonstrado ao longo de sua história, não compactua e pune com o máximo rigor desvios de conduta cometidos por seus membros.

Sobre o referido episódio, o comando do 11º BPM (Friburgo), assim que tomou conhecimento dos vídeos, determinou imediatamente a instauração de um procedimento para apurar as circunstâncias do fato."

