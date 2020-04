Em oposição a Bolsonaro, Doria compra material da Coreia e negocia com a China

O governo de São Paulo comprou mais de 1 milhão de kits de teste da Coreia do Sul e está usando seu escritório em Xangai para ajudar a conduzir negociações para comprar equipamentos de proteção e respiradores da China edit

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB-SP), está comprando equipamentos médicos diretamente de fornecedores estrangeiros e afirmou que está pronto para ir à Justiça para impedir Jair Bolsonaro de ordenar o fim da quarentena. Nesta quinta-feira (2), Bolsonaro afirmou que o decreto para suspender isolamento já está pronto.

Enquanto o governo federal afirma que está com dificuldades para comprar equipamentos e produtos essenciais para o enfrentamento ao Covid-19, o governo de São Paulo comprou mais de 1 milhão de kits de teste da Coreia do Sul, que devem chegar no fim de semana. São Paulo também está usando seu escritório em Xangai para ajudar a conduzir negociações para comprar equipamentos de proteção e respiradores da China. A informação é da revista Bloomberg.

"Não vamos ficar dependendo dessas conversas federais para equipamento para crise", afirma Doria. "Hoje temos um ministro responsável que é médico, um profissional que respeito muito. Amanhã, por alguma circunstância, talvez ele não esteja nesta posição e não sabemos numa eventual saída do ministro Mandetta quem poderia ocupar esse ministério. Tudo o que não desejamos é que a saúde e a vida dos brasileiros de São Paulo fique dependente de alguém que não tenha a visão correta e científica e republicana como tem o ministro Mandetta."

Brasil 247 lança concurso de contos sobre a quarentena do coronavírus. Participe do concurso