Em plena pandemia, Eduardo Bolsonaro vai a festa em Maresias (vídeo)

247 - Em plena pandemia do coronavírus, após o Brasil ter atingido o 2º lugar dos países com mais casos de coronavírus, o filho de Jair Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, e sua mulher, Heloísa, estiveram em uma festa de Maresias, no Litoral Norte de São Paulo, na tarde de sexta-feira.

O casal foi convidado pelo empresário Ygor Moura que tem uma residência de frente para o mar em um condomínio da cidade de São Sebastião. Vídeo conseguido pela VEJA mostra Bolsonaro chegando à casa, sem usar máscara.

