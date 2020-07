Em plena pandemia, judiciário do Rio se reúne para inaugurar a reforma do hall dos elevadores

Em plena pandemia, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), Claudio de Mello Tavares, reuniu parte da cúpula do Judiciário do estado para inaugurar ... as obras do hall dos elevadores, relata o jornalista Lauro Jardim edit

247 - Em plena pandemia, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), Claudio de Mello Tavares, reuniu parte da cúpula do Judiciário do estado hoje de manhã para inaugurar ... as obras do hall dos elevadores do prédio-sede do tribunal. A informação é do jornalista Lauro Jardim, em sua coluna no jornal O Globo.

Segundo o o jornalista, para marcar a suprema importância da ocasião, a cerimônia teve direito a discurso, placa comemorativa e, claro, aplausos.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.