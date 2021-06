Em pré-campanha para governo de São Paulo, Boulos organiza viagem pelo interior

O pré-candidato do Psol ao governo de São Paulo vai percorrer o interior do estado a partir deste mês edit

247 - O líder do MTST e pré-candidato do Psol ao governo de São Paulo, Guilherme Boulos, dá demonstrações de que pretende mesmo levar adiante seus planos eleitorais para 2022. A partir deste mês ele começa sua pré-campanha pelo interior do estado.

Em conversas com interlocutores de outros partidos de esquerda, Boulos tem afirmado que pretende de fato seguir com a candidatura, informa a jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo.

Boulos já deixou isso claro ao ex-presidente Lula e a outras lideranças do PT, que também tem pré-candidato, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad.

