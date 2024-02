Em primeira agenda de rua com Marta Suplicy, Boulos chama Ricardo Nunes de 'Tchutchuca do Bolsonaro'

Apoie o 247

Brasil de Fato - A três dias de um ato em apoio a Jair Bolsonaro (PL) na Avenida Paulista, o deputado federal Guilherme Boulos (PSol), pré-candidato à Prefeitura de São Paulo apoiado pelo presidente Lula (PT), chamou o prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), de “tchuchuca do Bolsonaro” e disse que a eleição em outubro será “do time do Lula contra o time do inelegível”.

Durante evento em Parelheiros nesta quinta-feira (22), o primeiro da pré-campanha de Boulos ao lado de sua vice na chapa, a ex-prefeita Marta Suplicy (PT), o deputado do PSol criticou o fato de Nunes ter confirmado presença no ato pró-Bolsonaro, que é alvo de investigação da Polícia Federal (PF) por suposta tentativa de golpe de Estado em 2022.

“[Nunes] vai para a Avenida Paulista para celebrar um golpe”, disse Boulos nesta quinta. “Esse prefeito se comporta como um tchutchuca do Bolsonaro, não como um prefeito da cidade de São Paulo”, completou.

