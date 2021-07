Em resposta a Bolsonaro, Paes defende CoronaVac

"Minha mãe tomou as duas doses da CoronaVac e passou ilesa pela Covid", contou o prefeito do Rio edit

Adriana Cruz, Metrópoles - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, (PSD), usou suas redes sociais para defender o uso de qualquer vacina contra a Covid-19, neste domingo (4/7). Paes exaltou a CoronaVac, criticada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em live na sexta-feira (2/7).

“Tomem qualquer vacina. Vacina boa é a que vai no braço! Diante de desinformação, me sinto obrigado a dar meu depoimento pessoal: minha mãe tomou as duas doses da CoronaVac e passou ilesa pela Covid. Meu pai só tinha tomado a primeira dose”, afirmou o prefeito.

Leia a íntegra no Metrópoles.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.