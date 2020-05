Em reunião com secretariado, Witzel afirma: "não vou renunciar"

247 - Em reunião com o secretariado na tarde desta terça-feira (26), o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, investigado na Operação Placebo da Polícia Federal, afirmou que não renunciará. Com informações de Lauro Jardim, do Globo.

"Não vou renunciar", disse o governador.

Witzel também falou que entenderia caso algum dos secretários decidisse deixar o governo por conta do momento delicado. Os membros da reunião permaneceram em silêncio.

