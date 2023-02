Em rota de colisão com o PL, Cláudio Castro pode migrar para partido da base de Lula

Governador do Rio está incomodado com a cúpula do PL após a eleição para a presidência da Alerj edit

247 - O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, pode estar de saída do PL, segundo o jornal O Globo. Seus possíveis destinos são o PP ou siglas aliadas ao governo Lula (PT), como União Brasil e PSD. De olho nas eleições de 2024, o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), tenta atraí-lo para sua legenda.

Castro tem sido aconselhado a não tomar nenhuma decisão neste momento, mas seu incômodo é forte em relação à cúpula do PL.

"Na semana passada, Castro instou o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, a lhe entregar o comando do partido no Rio após um embate com o atual chefe do diretório estadual, o deputado federal Altineu Côrtes, envolvendo a eleição à presidência da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). Altineu, aliado de longa data de Valdemar, irritou Castro por articular uma candidatura adversária à de Rodrigo Bacellar (PL), homem de confiança do governador, e que acabou vencendo a disputa. O presidente do PL recusou, em um primeiro momento, mexer na estrutura partidária", diz a reportagem.

Foi a partir deste ponto que Castro passou a avaliar migrar para um partido da base aliada de Lula.

