Em São Paulo, 137 mil famílias já passaram por processo de cadastramento, mas não receberam Bolsa Família

247 - Segundo dados da Prefeitura de São Paulo, 137 mil famílias somente na capital, apesar de terem completado todo o processo de cadastramento, ainda não receberam o Bolsa Família.

O levantamento aponta que o benefício está engessado desde abril passado e que, além disso, 9.000 famílias foram excluídas dele desde setembro.

Assim, a Câmara Municipal debate propostas de auxílio emergencial próprias, com a possibilidade de expansão do programa para aqueles que não estão contemplados no sistema federal.

O prefeito Bruno Covas (PSDB) decidiu a favor da prorrogação por mais três meses do benefício, que na cidade é de R$ 100 para cada membro da família.

As informações foram reportadas na Folha de S.Paulo.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.