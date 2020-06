Em São Paulo, camelôs causam aglomeração e Covas faz operação

247 - Com o anúncio da flexibilização do isolamento social na cidade de São Paulo e a reabertura da gradual da economia da capital, o grupo de ambulantes que vendem durante a madrugada no Brás aumentou. Diante disto, a prefeitura fez uma operação para impedir o movimento.

O comércio de rua não está permitido em São Paulo até que protocolos de segurança sejam aprovados. Há a preocupação com a aglomeração causada pelo setor em meio à pandemia de Covid-19.

De acordo com a gestão do prefeito Bruno Covas, a "operação realizada na madrugada desta quinta-feira (4) teve o apoio da Polícia Militar e Guarda Civil Metropolitana, e objetivo foi impedir que os ambulantes se estabelecessem, como forma de evitar aglomeração de pessoas".

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.